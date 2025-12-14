Bologna Juve 0-0 LIVE | doppio grande intervento di Di Gregorio!
Nella sfida della 15ª giornata di Serie A tra Bologna e Juve, il match si conclude senza reti, grazie a due grandi interventi di Di Gregorio. Segui la cronaca in tempo reale, le azioni salienti e le analisi dettagliate di un confronto equilibrato tra le due squadre.
di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. 5? CHIUDE 2 VOLTE DI GREGORIO! – Doppio grande intervento di Di Gregorio prima sul tocco di Pobega poi su Orsolini da due passi. 3? SI LOTTA IN CAMPO – Ritmi alti e contrasti decisi: Bologna-Juventus in questi minuti iniziali è tutta qui. Juventusnews24.com
