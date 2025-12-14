Bologna Juve 0-0 LIVE | ci prova Yildiz su tocco di David chiude Zortea

La sfida tra Bologna e Juventus si conclude a reti inviolate, offrendo un match combattuto e ricco di occasioni. La partita, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26, ha visto protagonisti diversi spunti interessanti, tra cui il tentativo di Yildiz e le parate di Zortea. Ecco tutti i dettagli e gli approfondimenti sulla partita.

Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall'Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. 33? PROTESTE JUVENTUS! – David finisce a terra in area di rigore dopo una grossa spinta di Lucumì: l'arbitro lascia proseguire. 32? ANCORA JUVE! – Grande inserimento di McKennie in area di rigore: Cambiaso che crossa dalla sinistra e trova il texano, tocco debole di testa e che termine fuori.

