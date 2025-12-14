Bologna Juve 0-0 LIVE | ci prova subito Conceicao palla fuori

Il match tra Bologna e Juventus, valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26, si conclude senza reti. Fin dall'inizio, entrambe le squadre cercano di imporre il proprio ritmo, con occasioni e azioni pericolose. Ecco una sintesi dettagliata, moviola, tabellino e cronaca del confronto.

© Juventusnews24.com - Bologna Juve 0-0 LIVE: ci prova subito Conceicao, palla fuori di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. 47? TIRO JUVE! – Occasione per i bianconeri che ci provano subito Conceicao con una conclusione da fuori area, palla fuori INIZIA IL SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 45+1 – TRAVERSA BOLOGNA – Traversa di Zortea su ottimo tocco di Orsolini! Che rischio per i bianconeri poco prima del fischio d’inizio. Juventusnews24.com Bologna - Juventus 0-0 - Highlights - Matchday 26 - Serie A TIM 2015/16 LIVE Bologna-Juventus 0-0 Serie A 2025/2026: Bologna e Juve: primo tempo acceso - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

