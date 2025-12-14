Bologna Juve 0-0 LIVE | ci prova Orsolini blocca Di Gregorio!

Al Dall'Ara di Bologna, la sfida tra Bologna e Juventus termina in pareggio senza reti. La partita, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26, è stata caratterizzata da occasioni e interventi decisivi, tra cui una parata di Di Gregorio su Orsolini. Di seguito, la cronaca, le azioni salienti e i dettagli del match.

di Andrea Bargione Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La  Juve  affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il  Bologna  allo Stadio Dall’Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve 0-0: sintesi e moviola. 23? AMMONITO BOLOGNA – Cartellino giallo ai danni di Miranda, fallo su Conceicao. 22? BOLOGNA IN ATTACCO – Palla pericolosa in mezzo ma Kelly con un tocco in anticipo salva il risultato! 19? AMMONITO JUVE – Cartellino giallo ai danni di Koopmeiners. Juventusnews24.com

