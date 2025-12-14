Boccone sospetto Chiusa l’area cani

L’area cani comunale è stata temporaneamente chiusa per due settimane a seguito di un incidente con un cane che ha accusato un malore durante la visita. La chiusura è stata decisa in attesa dei risultati delle analisi, al fine di garantire la sicurezza degli animali e dei loro proprietari.

Area cani chiusa per due settimane, fin tanto che le analisi diranno quale è stata la casa di un malore che ha colpito un cane mentre era nell’area comunale. Questa la decisione del sindaco Doriano Aiolfi dopo essere stato informato dallo stesso proprietario del cane del fatto. "Abbiamo deciso di mantenere chiusa l’area cani a scopo precauzionale dopo che il proprietario del cane che è stato male aveva lasciato nella zona di sgambamento un cartello con l’avviso di prestare attenzione per la possibile presenza di bocconi avvelenati. Abbiamo subito allertato l’Ats Val Padana che ha analizzato parte del boccone ingerito dal cane. Ilgiorno.it

