Bissouma racconta il suo abuso di hippy crack dopo alcuni furti | Chiedo scusa ai tifosi

Yves Bissouma, centrocampista del Tottenham, ha condiviso la sua esperienza con l'uso di “hippy crack” in seguito a una serie di furti che lo hanno profondamente colpito. L’atleta ha espresso le sue scuse ai tifosi, rivelando un aspetto personale legato a momenti difficili della sua vita recente.

Il centrocampista del Tottenham Yves Bissouma ha raccontato di aver fatto uso di "hippy crack" dopo una serie di furti traumatici subiti negli ultimi mesi. Negli ultimi anni è stato vittima di tre furti, tanto da essere costretto a cambiare casa più volte. In Francia è stato anche aggredito e spruzzato con spray urticante. Inoltre, a inizio anno, sostiene di aver subito una truffa da circa 1,14 milioni di euro da parte di una persona a lui vicina. Ieri ha rilasciato un'intervista al Sun.