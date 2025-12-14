Bisseck e Lautaro lanciano l' Inter in vetta al Genoa non basta Vitinha
L'Inter conquista una vittoria importante sul Genoa, con Bisseck e Lautaro Martinez che portano i nerazzurri in vetta alla classifica. Nonostante il gol di Vitinha, i padroni di casa non riescono a evitare la sconfitta, che conferma la buona forma dell'Inter in questa fase del campionato.
Genoa-Inter 1-2 RETI: 6'pt Bisseck, 38'pt L.Martinez, 23'st Vitinha. GENOA (3-5-2): Leali 5.5; Marcandalli 5, Otoa 5.5 (44'st Cornet sv), Vasquez 6; Norton-Cuffy 6.5, Frendrup 6 (33'st Gronbaek 6), Malinovskyi 5.5, Ellertsson 5.5 (44'st Carboni sv), Martin 6; Vitinha 6.5 (33'st Ekhator 6), Colombo 6 (13'st Ekuban 6). In panchina: Lysionok, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Onana, Sabelli, Fini, Masini,. Feedpress.me
