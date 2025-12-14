Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Genoa, sottolineando il suo desiderio di attaccare e contribuire alla fase offensiva. Dopo un match difficile, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, evidenziando l’impegno della squadra e la volontà di migliorare ancora.

Bisseck a Dazn: «Voglio attaccare e aiutare la squadra a segnare! Abbiamo vinto soffrendo ma…»

Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro il Genoa. Dopo il prezioso successo sul campo del Genoa guidato da Daniele De Rossi, Yann Bisseck ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. Il possente difensore tedesco, autore del gol che ha sbloccato le marcature, ha ammesso la sofferenza patita dai nerazzurri nel finale, ritenendola però fisiologica in una trasferta così insidiosa come quella di Marassi. Soddisfatto per il suo sinistro vincente e per il contributo offensivo offerto alla causa, il centrale della Beneamata ha comunque anteposto l’importanza dei tre punti alla gloria personale. Internews24.com

