Biscotti e prodotti alle famiglie È la donazione del Club 41

Il Club 41 ha avviato una collaborazione per donare biscotti e prodotti alle famiglie in difficoltà del territorio. Questa iniziativa nasce dalla volontà di offrire supporto e conforto a nuclei familiari in stato di fragilità, rafforzando il senso di comunità e solidarietà. Un gesto concreto per contribuire a migliorare le condizioni di chi ha più bisogno.

Una collaborazione nata dalla volontà di portare un aiuto ai nuclei familiari del territorio in stato di fragilità. E’ quella tra il Club 41 Ferrara 6 e il Centro di Solidarietà Carità, che ieri mattina, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti – che ha collaborato attivamente alla creazione della sinergia tra le 2 realtà – ha avuto una nuova manifestazione di generosità. Il Club 41 ha donato al Centro di Solidarietà quasi 300kg di biscotti e quasi 250 confezioni complessive di bagnoschiuma e detersivi. Gli articoli donati rispondono al fabbisogno espresso dalla realtà con sede in via Trenti. Ilrestodelcarlino.it Giornata mondiale della gentilezza, 25mila confezioni di prodotti donate alle famiglie in difficoltà - Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Istat (anno 2023), nel nostro Paese sono circa 5,7 milioni gli italiani che vivono in condizione di povertà assoluta. repubblica.it Biscotti ritirati dal commercio per presenza di allergeni: 6 avvisi di richiamo del Ministero - Il Ministero della salute ha pubblicato oggi una serie di avvisi di richiamo per diversi lotti di biscotti prodotti in Italia, a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. fanpage.it Uno speciale pieno di sapori, idee e prodotti pensati per rendere le feste ancora più speciali!? Dai biscotti ai panettoni, fino agli ingredienti per i tuoi piatti preferiti, qui trovi tutto quello che serve per respirare davvero l’atmosfera natalizia ? Sfoglia il volantino - facebook.com facebook Donazione di biscotti e prodotti per l'igiene in favore delle famiglie più fragili x.com © Ilrestodelcarlino.it - Biscotti e prodotti alle famiglie. È la donazione del Club 41

CHI MANGIA PIU' DOLCI VINCE #shorts

Video CHI MANGIA PIU' DOLCI VINCE #shorts Video CHI MANGIA PIU' DOLCI VINCE #shorts