Bimbi agenti per un giorno tra scienza legalità e supereroi al Villaggio di Natale

14 dic 2025

Un pomeriggio dedicato ai bambini tra scienza, legalità e supereroi ha animato piazza San Francesco durante il Villaggio di Natale organizzato dall’Advs Fidas di Ravenna in collaborazione con DonatoriNati della Polizia di Stato. L’evento ha promosso valori di sicurezza stradale, solidarietà e legalità, offrendo ai più giovani un’esperienza educativa e divertente.

