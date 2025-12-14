Bimbi agenti per un giorno tra scienza legalità e supereroi al Villaggio di Natale

Un pomeriggio dedicato ai bambini tra scienza, legalità e supereroi ha animato piazza San Francesco durante il Villaggio di Natale organizzato dall’Advs Fidas di Ravenna in collaborazione con DonatoriNati della Polizia di Stato. L’evento ha promosso valori di sicurezza stradale, solidarietà e legalità, offrendo ai più giovani un’esperienza educativa e divertente.

© Ravennatoday.it - Bimbi "agenti per un giorno" tra scienza, legalità e supereroi al Villaggio di Natale Un pomeriggio all'insegna della legalità, della sicurezza stradale e della solidarietà ha animato piazza San Francesco, che domenica ha ospitato il Villaggio di Natale organizzato dall’associazione Advs Fidas di Ravenna in collaborazione con l’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato. Ravennatoday.it CiaoComo di Natale - Bimbi a scuola di codice della strada con i kart e la polizia Oggi pomeriggio in piazza Grimaldi gli agenti della Questura con i veicoli d'ordinanza ed il banchetto Unicef (partner istituzionale della Polizia di stato). Per i bimbi divertimento e l - facebook.com facebook

La forza di gravità