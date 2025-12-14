Bilancio record incongruenze milionarie

Il bilancio preventivo del Comune di Civitanova solleva critiche e dubbi, con Dimitri Papiri di Kleos e Civitasvolta che evidenzia numerose incongruenze e irregolarità. In questo contesto, l'articolo analizza le discrepanze nei conti di Palazzo Sforza, mettendo in discussione la trasparenza e la correttezza delle finanze comunali.

Il bilancio preventivo del Comune di Civitanova è "una sorta di barzelletta contabile". Almeno secondo il giudizio di Dimitri Papiri (Kleos, Civitasvolta), che torna ad analizzare i conti di Palazzo Sforza rilevando parecchie incongruenze. "E come al solito – osserva – è un bilancio che origina da una programmazione obbligatoria 2026-2028 (Documento unico di programmazione) sostanzialmente inesistente, oltre tutte le ricorrenti criticità al punto da autorizzare la spesa di 75 milioni di soldi pubblici". Papiri parla addirittura di "surreale gestione tecnico-amministrativa, con la consueta e inquietante metodologia di pubblicazione non cronologica". Ilrestodelcarlino.it Bilancio record, incongruenze milionarie - "Si parla di 120 milioni nel 2027, basati su cifre ancora da aggiustare" ... msn.com

Il presidente Kompatscher lo ha presentato come il bilancio dei record ma rappresentanti di vari settori esprimono dubbi su alcune delle nuove misure. - facebook.com facebook

FBK conferma il bilancio record per il 2026 Consolidando la propria traiettoria di crescita, confermando il raggiungimento del budget di 100 milioni di euro anche per 2026. ?Leggi di più su FBK Magazine: magazine.fbk.eu/it/news/fbk-co… x.com

© Ilrestodelcarlino.it - "Bilancio record, incongruenze milionarie"

This Large $BTC Miner Just LOST All Of Their Machines… | WHAT DOES THIS MEAN!

Video This Large $BTC Miner Just LOST All Of Their Machines… | WHAT DOES THIS MEAN! Video This Large $BTC Miner Just LOST All Of Their Machines… | WHAT DOES THIS MEAN!