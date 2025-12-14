Bilancio preventivo 2026 Diritti in Comune lancia la ' contromanovra' | Ambiente partecipazione diritti e disarmo

Diritti in Comune presenta la sua 'contromanovra' sul Bilancio preventivo 2026, focalizzandosi su ambiente, partecipazione, diritti e disarmo. Mentre si avvicina il dibattito in Consiglio comunale, l'opposizione espone le proprie proposte e priorità per un bilancio più equo e sostenibile.

© Pisatoday.it - Bilancio preventivo 2026, Diritti in Comune lancia la 'contromanovra': "Ambiente, partecipazione, diritti e disarmo" Si avvicina il momento dell'apertura del dibattito politico sull'approvazione del Bilancio preventivo 2026 all'interno del Consiglio comunale, e il gruppo di opposizione Diritti in Comune dice la sua riguardo al tema. “A fronte delle politiche regressive ed inique proposte dalla destra che. Pisatoday.it Bilancio preventivo 2026 del comune di Pisa: critiche e proposte Diritti in Comune Brescia, la Camera di Commercio approva il bilancio preventivo 2026 - Il presidente Saccone: «Obbiettivo rafforzare il sostegno alle Pmi in un contesto economico ancora difficile». quibrescia.it Legge di Bilancio 2026, altro rinvio: tutti i nodi da sciogliere e ancora aperti in Commissione - I nodi ancora aperti sono su enti locali, incentivi alle imprese, oro di Bankitalia e nuova tassa sui pacchi ... quifinanza.it

Domani il Consiglio comunale avvierà il dibattito sul Bilancio preventivo 2026 - facebook.com facebook