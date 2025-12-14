Bike sharing nuove tariffe sconti per i residenti e più minuti gratis per abbonati
Da venerdì 19 dicembre, a Firenze entreranno in vigore nuove tariffe più vantaggiose per il bike sharing, con sconti e minuti gratis dedicati ai residenti. Questo piano tariffario sperimentale mira a incentivare l’uso delle biciclette in sharing, offrendo condizioni più favorevoli ai cittadini locali e promuovendo una mobilità più sostenibile in città.
#Terni, #bike #sharing: nuova #revisione generale. «Degrado. Contratto rimasto nel #dimenticatoio» x.com
MOBILITA' SOSTENIBILE | "Si tratta – dichiara il presidente del Consiglio comunale – di dati estremamente incoraggianti, che testimoniano l’utilità e il beneficio che i catanzaresi stanno traendo dal bike sharing" - facebook.com facebook
Bike sharing: inchiesta su tariffe e qualità del servizi in 8 città
