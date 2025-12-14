Bike sharing nuove tariffe sconti per i residenti e più minuti gratis per abbonati

Da venerdì 19 dicembre, a Firenze entreranno in vigore nuove tariffe più vantaggiose per il bike sharing, con sconti e minuti gratis dedicati ai residenti. Questo piano tariffario sperimentale mira a incentivare l’uso delle biciclette in sharing, offrendo condizioni più favorevoli ai cittadini locali e promuovendo una mobilità più sostenibile in città.

Da venerdì 19 dicembre nuove tariffe più vantaggiose per gli utenti del bike sharing a Firenze: un nuovo piano tariffario sperimentale riservato ai fiorentini e ai residenti della città metropolitana per incentivare l'utilizzo delle biciclette in condivisione.

