Bientina | addio all’ex sindaco Corrado Guidi

La comunità di Bientina piange la perdita dell'ex sindaco Corrado Guidi, scomparso improvvisamente nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2025. Aveva 58 anni ed era una figura stimata nel territorio pisano. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra cittadini e rappresentanti istituzionali.

