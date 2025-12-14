Bidente in piena | ecco la maxi-esercitazione

Una improvvisa piena del fiume Bidente ha provocato una situazione di emergenza, coinvolgendo un gruppo di pescatori travolti dalla corrente. La chiamata di soccorso al 112 ha immediatamente attivato una maxi-esercitazione di risposta, mettendo alla prova le capacità di intervento delle squadre di emergenza e la gestione di situazioni critiche in ambiente naturale.

Una piena improvvisa del fiume Bidente, con un gruppo di pescatori travolti dalla corrente, e la chiamata concitata al 112 di uno di loro per chiedere aiuto. Per fortuna non si tratta di uno scenario reale e spaventoso, ma di una situazione simulata volutamente per ’allenare’ la macchina dei soccorsi ad giri prontamente in caso di emergenza. La maxi esercitazione su scala provinciale della Protezione civile si svolge tra Santa Sofia e Galeata e si conclude oggi, quarto e ultimo giorno di esercitazione denominata ‘Dam Rescue Exercise 2025’. Coinvolte decine di operatori tra vigili del fuoco, sanitari e volontari per testare il sistema di soccorso. Ilrestodelcarlino.it Bidente in piena: ecco la maxi-esercitazione - Oltre 80 uomini impegnati lungo il fiume a Santa Sofia per simulare il salvataggio di un gruppo di pescatori travolti dalla corrente ... msn.com

