Bicipolitana ok al progetto esecutivo

La giunta di Lugo ha approvato il progetto esecutivo della Bicipolitana della Bassa Romagna, segnando un passaggio fondamentale per la realizzazione dell’itinerario. Questa iniziativa mira a promuovere la mobilità sostenibile e a migliorare la rete ciclabile della zona, favorendo un modo di spostarsi più ecologico e salutare.

La giunta di Lugo ha approvato il progetto esecutivo della Bicipolitana della Bassa Romagna, il passo decisivo affinché l’itinerario possa, quindi, essere messo a terra. Cos’è la Bicipolitana? Si tratta di ‘linee’ di piste ciclabili che attraversano i territori per permettere alle persone di spostarsi in bicicletta, in relativa sicurezza e raggiungere luoghi di lavoro, socialità, commercio. Vengono realizzate per poter dare una reale alternativa all’uso dell’automobile. In particolare, quella della Bassa Romagna si sviluppa lungo una direttrice principale, che avrà una lunghezza di circa 27 km e che attraverserà il territorio da est a ovest. Ilrestodelcarlino.it Bicipolitana, ok al progetto esecutivo - La giunta di Lugo ha approvato il documento, passo decisivo affinché l’itinerario di piste ciclabili fino a Bologna possa essere messo a terra ... ilrestodelcarlino.it

Hai meno di 30 anni e vuoi trasformare il tuo progetto d’inchiesta in realtà? Candidati alla 15ª edizione del Premio Roberto Morrione e alla 3ª edizione del Premio Riccardo Laganà. Il Premio Morrione è l’unico premio giornalistico under30 in Italia che ti - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Bicipolitana, ok al progetto esecutivo

Ciclovia del Sole, nuovo importante passo in avanti

Video Ciclovia del Sole, nuovo importante passo in avanti Video Ciclovia del Sole, nuovo importante passo in avanti