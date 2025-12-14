Bergamo precipita per 5 metri da tetto capannone abbandonato | morto 19enne
Nella notte, un giovane di 19 anni ha perso la vita a Bergamo dopo essere precipitato da un lucernaio di una fabbrica dismessa ad Alzano Lombardo. La dinamica dell’incidente ha coinvolto un salto di circa cinque metri, portando al tragico decesso del ragazzo.
(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è morto, la notte scorsa, dopo essere precipitato da un lucernaio alto 5 metri di una ditta dismessa ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale dopo la segnalazione arrivata alla sala operativa dell’emergenza sanitaria del 118 di Bergamo. Il . Periodicodaily.com
Bergamo, precipita per 5 metri dal tetto di una fabbrica abbandonata: muore 19enne, stava facendo urban exploration - Un ragazzo di 19 anni è morto, la notte scorsa, dopo essere precipitato da un lucernaio alto 5 metri di una ditta dismessa ad Alzano Lombardo ... msn.com
FLASH: Bergamo, l'avventura finisce in tragedia. Morto ragazzo di 19 anni precipitato dal tetto di una ditta dismessa - Da una primissima ricostruzione emersa dalle indagini, la vittima stava facendo attività di "urban exploration" ... affaritaliani.it
https://primalecco.it/cronaca/camion-sfonda-il-guard-rail-e-precipita-sulla-lecco-bergamo-autista-in-codice-rosso/ L'incidente è avvenuto sul curvone che da Levata porta in centro paese, a poca distanza dal confine con la parte bassa di Monte Marenzo. - facebook.com facebook
Risucchiato da motore aereo a Orio al Serio, le immagini choc