Bergamo cade dal tetto di una fabbrica abbandonata | morto 19enne

Un tragico incidente si è verificato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 19 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto di una fabbrica abbandonata. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa e dolorosa, che ha colpito profondamente tutti i coinvolti.

Una tragedia immane per cui è difficile trovare parole per descriverla. Una vicenda drammatica che vede vittima un giovanissimo nella provincia di Bergamo, precisamente ad Alzano Lombardo. E’ circa l’1 della notte scorsa, quando dal tetto di una fabbrica abbandonata di via Acerbis, un ragazzo di 19 anni precipita schiantandosi drammaticamente al suolo. La dinamica . Ildifforme.it

