Bergamo 19enne muore cadendo dal tetto di un edificio dismesso

Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un edificio dismesso. L’incidente ha suscitato sgomento e ha portato alla luce i rischi legati a comportamenti avventati in luoghi abbandonati.

Un 19enne è morto durante la notte tra il 13 e il 14 dicembre ad Alzano Lombardo, nel Bergamasco, dopo essere precipitato dal tetto di un edificio dismesso. Con lui si trovava un altro ragazzo della stessa età, rimasto ferito in modo lieve e assistito dai soccorritori con un codice verde. La tragedia si è consumata all’interno di uno stabile inutilizzato situato in via Acerbis, che in passato ospitava lo stabilimento della Italcementi. L’allarme è scattato intorno all’una, quando sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza del 118. I sanitari hanno tentato di prestare soccorso al giovane, ma le lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali. Lettera43.it Bergamo, 19enne muore cadendo dal tetto di un capannone abbandonato - L'episodio attorno all'1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis ad Alzano Lombardo, un tempo sede ... tg24.sky.it

Alzano lombardo, un 19enne muore cadendo dal tetto dell'ex Italcementi - Due giovani si erano introdotti nell'area abbandonata e recintata, dismessa dal 1971. rainews.it

