Benito Ripoli anima del folklore garganico lascia le scene | Spazio ai giovani
Benito Ripoli, figura storica e rappresentante del folklore di San Giovanni Rotondo, annuncia il suo ritiro dalle scene. Con un gesto di passaggio di testimone, invita i giovani a continuare la tradizione, preservando l’eredità culturale del territorio e mantenendo vivo il patrimonio folkloristico della comunità.
Benito Ripoli, anima del folklore di San Giovanni Rotondo, lascia le scene e passa il testimone ai giovani. A lui - dopo essere stato presidente di gruppi folkloristici, dell’Orchestra del Gargano e della Federazione Italiana Tradizioni Popolari - si deve la proposta per l’istituzione della. Foggiatoday.it
#RadioMontecalvo Sabato 13 dicembre 2025 – ore 12,00 Nel mio programma radiofonico sarà ospite Benito Ripoli ! Tema dell’incontro Parleremo del 19 dicembre 2025, una data storica: Benito Ripoli lascia, dopo 60 anni, il mondo del folklore. - facebook.com facebook
A Longano sfila la Tradizione...
Video A Longano sfila la Tradizione...