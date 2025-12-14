Benito Ripoli anima del folklore garganico lascia le scene | Spazio ai giovani

Benito Ripoli, figura storica e rappresentante del folklore di San Giovanni Rotondo, annuncia il suo ritiro dalle scene. Con un gesto di passaggio di testimone, invita i giovani a continuare la tradizione, preservando l’eredità culturale del territorio e mantenendo vivo il patrimonio folkloristico della comunità.

Benito Ripoli, anima del folklore di San Giovanni Rotondo, lascia le scene e passa il testimone ai giovani. A lui - dopo essere stato presidente di gruppi folkloristici, dell’Orchestra del Gargano e della Federazione Italiana Tradizioni Popolari - si deve la proposta per l’istituzione della. Foggiatoday.it

