Beni congelati ira della Russia Il Cremlino | Ritorsioni contro l’Ue Gli Usa | scudo per Kiev in stile Nato
La Russia esprime forte disappunto e minaccia ritorsioni contro l’Unione Europea in risposta al congelamento di beni, mentre gli Stati Uniti si preparano a rafforzare la sicurezza dell’Ucraina con un intervento simile a quello dell’articolo 5 della Nato, approvato dal Congresso.
Roma, 13 dicembre 2025 – Stati Uniti pronti a garantire la sicurezza dell’Ucraina con uno ‘scudo’ simile al celebre articolo 5 della Nato (un attacco contro un alleato è contro tutti, ndr ), con tanto di voto del Congresso. La fonte è del governo americano, citata dal sito Axios. E se fosse vero, questa disponibilità potrebbe contribuire a sbloccare il negoziato che continua a ruotare attorno a due nodi, garanzie di sicurezza e territori. “Vogliamo dare agli ucraini – ha detto un funzionario Usa– una garanzia di sicurezza che non sia un assegno in bianco da un lato, ma che sia sufficientemente solida dall’altro”. Quotidiano.net
Chi frena sull'utilizzo dei 185 miliardi di beni russi congelati a favore dell' #Ucraina? Perché puntare il dito contro il Belgio è fuorviante. Italia Francia, Germania e Francia si nascondono dietro il Belgio con i loro ostacoli e le loro obiezioni x.com
