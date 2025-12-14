Beni congelati ira della Russia Il Cremlino | Ritorsioni contro l’Ue Gli Usa | scudo per Kiev in stile Nato

La Russia esprime forte disappunto e minaccia ritorsioni contro l’Unione Europea in risposta al congelamento di beni, mentre gli Stati Uniti si preparano a rafforzare la sicurezza dell’Ucraina con un intervento simile a quello dell’articolo 5 della Nato, approvato dal Congresso.

Roma, 13 dicembre 2025 – Stati Uniti pronti a garantire la sicurezza dell’Ucraina con uno ‘scudo’ simile al celebre articolo 5 della Nato (un attacco contro un alleato è contro tutti, ndr ), con tanto di voto del Congresso. La fonte è del governo americano, citata dal sito Axios. E se fosse vero, questa disponibilità potrebbe contribuire a sbloccare il negoziato che continua a ruotare attorno a due nodi, garanzie di sicurezza e territori. “Vogliamo dare agli ucraini – ha detto un funzionario Usa– una garanzia di sicurezza che non sia un assegno in bianco da un lato, ma che sia sufficientemente solida dall’altro”. Quotidiano.net

