Benevento-Giugliano | la diretta testuale
Nel 18esimo turno di campionato, Benevento e Giugliano si sfidano allo stadio “Ciro Vigorito”. La partita rappresenta un importante momento per entrambe le squadre nella corsa ai punti, con le formazioni pronte a scendere in campo per conquistare una vittoria fondamentale nel loro percorso stagionale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (35) e Giugliano (15) si affrontano al “Ciro Vigorito” nel 18esimo turno di campionato. Mister Floro Flores non può ancora disporre dell’attaccante Salvemini che tornerà disponibile nel 2026. Out anche Ricci che dovrà operarsi al ginocchio. Per lui stagione finita. Tabellino Benevento-Giugliano (ore 17:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Tumminello. A disp.: Esposito, D’Alessio, Borghini, Romano, Viscardi, Rillo, Sena, Talia, Tsingaras, Mehic, Della Morte, Mignani, Cantisani, Carfora. Anteprima24.it
