Benevento Carabinieri in uniforme di rappresentanza per le festività natalizie

In vista delle festività natalizie, i Carabinieri di Benevento hanno avviato pattugliamenti speciali in uniforme di rappresentanza. L'operazione mira a rafforzare la sicurezza e a favorire un rapporto più diretto con la comunità durante il periodo festivo. Il servizio, predisposto dal comando locale, si svolge con l’obiettivo di garantire tranquillità e vicinanza ai cittadini.

