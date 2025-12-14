Ben Shelton convinto | Io e Fritz siamo in top-10 e possiamo vincere uno Slam
Ben Shelton si mostra molto fiducioso nelle sue potenzialità, affermando che lui e Fritz sono tra i migliori al mondo e possono conquistare uno Slam. Dopo 22 anni, torna a emergere la possibilità di un nuovo campione americano nel circuito maschile, mantenendo alta l’attenzione su un panorama tennistico in evoluzione.
Sono trascorsi 22 anni dall’ultimo vincitore di uno Slam nel massimo circuito maschile del tennis. Andy Roddick, agli US Open del 2003, è stato l’ultimo a porre questo sigillo nel gruppo dei giocatori degli States. Un lungo digiuno che prosegue negli States, visti il dominio che c’è stato prima dei Fab Four e l’egemonia dell’accoppiata Carlos Alcaraz-Jannik Sinner. A questo proposito, Ben Shelton (attuale n.9 del ranking), ha risposto a una serie di domande non solo su questo tema a Front Office Sports. “ Penso che siamo sulla strada giusta. Abbiamo tanti giocatori di vertice ed è un fatto sicuramente importante. Oasport.it
Episode 11
Ben Shelton a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: "È inevitabile, prima o poi succederà" - Shelton si è issato fino alla quinta posizione del ranking mondiale e ha raggiunto nel 2025 i quarti di finale a Wimbledon e la semifinale agli Australian Open. msn.com
Shelton a Cincinnati racconta le provocazioni di Coco Gauff: “Si diverte e io non posso risponderle” - Alla vigilia degli US Open direttamente da Cincinnati, Ben Shelton racconta le battute di Coco Gauff sul digiuno Slam degli uomini americani, a secco di successi dal trionfo di Roddick nel 2003 Chiedi ... fanpage.it