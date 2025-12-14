Belleamie una storia d’amore tutta da raccontare

Belleamie, una storia d'amore tutta da raccontare Federica Citarelli presenta al Palaeden la nuova collezione Secret Santa davanti a un pubblico di 1500 persone. Una storia d'amore tutta da raccontare. Amore per la moda, per la famiglia, per la vita. Sembra l'inizio di un romanzo, in realtà è una frase che racchiude lo straordinario successo dell'evento di presentazione di Secret Santa, la nuova collezione del brand Belleamie della giovane imprenditrice Federica Citarelli. Un pubblico di oltre 1500 persone ha gremito il PalaEden di Napoli e applaudito per tutta la serata, dall'inizio alla fine della sfilata, le modelle che hanno indossato i capi realizzati da Federica e dal suo team.