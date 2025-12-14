BELLA PROVA DEGLI OSPITI Il Casette a un passo dalla vittoria nella tana del Porto Sant’Elpidio

Nel match tra Casette Verdini e Porto Sant’Elpidio, i biancazzurri si sono resi protagonisti di una prestazione convincente, sfiorando la vittoria. La gara, combattuta e intensa, ha visto entrambe le squadre affrontarsi con determinazione, offrendo un spettacolo di livello. La partita ha evidenziato le qualità dei giocatori e le potenzialità di entrambe le compagini.

0 CASETTE VERDINI 0: Luccerini, Donzelli, Del Rosso, Vallasciani (25' st Moroni), Magliulo, Cerquozzi, Macchini, Capiato, Ioele, Amici (46' st Shakaj), Venturin (38' st De Luca). All. Mengoni. CASETTE VERDINI: Carnevali, Trinetta, Ferri, Delfino, Donnari, Moschetta, Pagliari (45' pt Blunno), Campana, Del Brutto (36' st Romanski), Morettini, Ezzaitouni (32' st Latini). All. Lattanzi. Arbitro: Gismondi di Macerata. Una gara terminata senza reti, ma con tante occasioni da una parte e dall'altra. Poco dopo il via c'è la traversa colpita da Amici, bravo ad anticipare la difesa del Casette. La risposta degli ospiti al 20' con il tiro di Ezzaitouni largo di poco.

