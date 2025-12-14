BBVA ha annunciato la trasformazione in una banca AI-native, estendendo l'uso di ChatGPT Enterprise a 120.000 dipendenti. La collaborazione con OpenAI fa parte di un piano strategico pluriennale volto a innovare il settore bancario, segnando un passo importante verso l'integrazione avanzata dell'intelligenza artificiale nelle operazioni quotidiane e nei servizi finanziari.

(Adnkronos) – BBVA e OpenAI hanno annunciato l'espansione della loro collaborazione con un programma di trasformazione strategica pluriennale, destinato a ridefinire il settore bancario globale. L'accordo prevede l'estensione del servizio ChatGPT Enterprise a tutti i 120.000 dipendenti del gruppo a livello globale, segnando un aumento di 10 volte rispetto all'implementazione precedente e posizionando l'iniziativa tra . Periodicodaily.com

BBVA si trasforma in banca AI-native: ChatGPT Enterprise esteso a 120.000 dipendenti - Accordo strategico pluriennale con OpenAI: l'istituto finanziario accelera l'adozione dell'IA Generativa a livello globale per rivoluzionare l'esperienza cliente e l'efficienza operativa ... adnkronos.com

Bbva e OpenAI, alleanza sull’intelligenza artificiale per trasformare la banca del futuro - Bbva e OpenAI siglano una partnership strategica per integrare l’intelligenza artificiale nei servizi bancari, dai clienti alla produttività interna, fissando un nuovo benchmark per il settore finanzi ... msn.com