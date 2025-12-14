battaglie sul mare fuoco dal cielo le profezie di nostradamus per il 2026

Ogni dicembre, si intensificano le interpretazioni delle quartine di Nostradamus, che predicono eventi futuri. Per il 2026, si ipotizzano battaglie sul mare e attacchi aerei, alimentando l'interesse e il mistero sulle sue profezie. Analizziamo le possibili previsioni e le suggestioni che circolano intorno a queste antiche quartine.

Come accade ogni anno, il mese di dicembre è quello nel quale emergono i dettagli circa le interpretazioni delle quartine scritte da Michel De Nostradame, noto al mondo con il nome di Nostradamus. Si tratta sempre, è bene sottolinearlo, di interpretazioni di quei testi raccolti in "Centurie" dal medico francese, vissuto agli inizi del '500 e scritti quando aveva raggiunto l'età di circa cinquant'anni, che hanno da sempre affascinato chi le ha lette anche nei secoli successivi. Molte delle sue profezie, tradotte e analizzate da astrologi ed esperti di esoterismo, si sarebbero realizzate, il che ha spinto anche tanti sovrani, tra i quali Caterina De' Medici, a cercare di ottenere dalle quartine delle indicazioni illuminanti per il futuro. Ilgiornale.it

