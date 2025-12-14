Battaglia per l’autonomia Una lunga storia fatta di tenacia e orgoglio
Trent’anni fa, si apriva un nuovo capitolo nella storia di Prato con le prime elezioni provinciali, segnando l’affermazione di autonomia e orgoglio locale. Dopo anni di attesa, la città si affrancava dal controllo fiorentino, inaugurando un percorso di tenacia e determinazione per affermare la propria identità e autonomia amministrativa.
Trent’anni fa le prime elezioni per la Provincia, la prima giunta e il primo consiglio, finalmente pratesi e non più sotto Firenze. La storia di questa sofferta autonomia è però molto più lunga e affonda le sue radici a inizio Novecento. Un cammino che a grandi linee in questo anniversario vale la pena ricordare. Nel 1919 nasce l’Associazione Pro Prato: si batte per l’istitizione del Circondario di Prato, obiettivo che raggiunge a fine 1925. Sulla carta un primo e limitato margine di autonomia per un territorio che comprendeva anche Calenzano e Tizzana, oggi nel comune di Quarrata. Dura pochissimo. Lanazione.it
Il progetto "Donne resistenti". La battaglia per la libertà non è stata solo degli uomini - Alcune scuole saranno coinvolte in attività di ricerca archivistica, fatti, luoghi e testimonianze in grado di restituire la presenza misconosciuta del mondo femminile nella storia del pistoiese. msn.com
In occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL, AMN è sicura che questo sindacato non si dimenticherà la categoria di lavoratori che svolge la funzione di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. ? È ora di una battaglia senza compromessi - facebook.com facebook
Il saggio di Bertolissi e la sua battaglia per l'Autonomia: «Negli anni deformato il senso della Carta» x.com