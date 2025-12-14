Battaglia per l’autonomia Una lunga storia fatta di tenacia e orgoglio

Trent’anni fa, si apriva un nuovo capitolo nella storia di Prato con le prime elezioni provinciali, segnando l’affermazione di autonomia e orgoglio locale. Dopo anni di attesa, la città si affrancava dal controllo fiorentino, inaugurando un percorso di tenacia e determinazione per affermare la propria identità e autonomia amministrativa.

Trent'anni fa le prime elezioni per la Provincia, la prima giunta e il primo consiglio, finalmente pratesi e non più sotto Firenze. La storia di questa sofferta autonomia è però molto più lunga e affonda le sue radici a inizio Novecento. Un cammino che a grandi linee in questo anniversario vale la pena ricordare. Nel 1919 nasce l'Associazione Pro Prato: si batte per l'istitizione del Circondario di Prato, obiettivo che raggiunge a fine 1925. Sulla carta un primo e limitato margine di autonomia per un territorio che comprendeva anche Calenzano e Tizzana, oggi nel comune di Quarrata. Dura pochissimo.

