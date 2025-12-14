basket turno spinoso ecco i duelli per le pratesi

Il prossimo turno di serie C maschile si presenta come una sfida complessa per i pratesi, con i Dragons impegnati in un derby cruciale contro Agliana. Una partita che promette grande spettacolo e che rappresenta un momento decisivo per le ambizioni della squadra locale.

Turno insidioso per le pratesi della palla a spicchi di serie C. A giocare in casa saranno i Dragons, che se la devono vedere con uno dei più classici derby, quello contro Agliana, appostato a due punti da coach Banchelli e compagni. Fuori invece la capolista, impegnata a Castelfiorentino, stessi punti di Agliana e formazione sempre temibile, anche se i Dragons sono già riusciti ad espugnare il palazzetto dei castellani. Agliana invece, insieme ai Dragons, è stata una delle squadre del girone che hanno battuto l’Union Basket. E questo la dice lunga sui valori in campo in questa giornata. La formazione guidata da Paoletti, espugnando Castelfiorentino avrebbe la possibilità di consolidare la propria posizione in solitaria ed anche allungare nei confronti delle più immediate inseguitrici, tenendo conto che oggi il Montevarchi, secondo a due lunghezze, osserverà il proprio turno di risposo. Lanazione.it

