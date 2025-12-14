Basket serie B Adamant a Faenza per riscattarsi Serve uno step in più da tutti

Dopo la sconfitta di misura contro la Luiss, l’Adamant si prepara a tornare in campo a Faenza per affrontare una sfida importante. La squadra cerca di rispondere con una prestazione convincente e di compiere uno step in avanti, dimostrando determinazione e collaborazione per ottenere un risultato positivo in un match cruciale.

Dopo la sconfitta in volata per mano della Luiss, l’ Adamant torna in campo nel tardo pomeriggio (ore 18) al Pala Cattani di Faenza per affrontare i padroni di casa in una gara difficile ma non impossibile. I biancazzurri, torchiati da coach Benedetto nell’allenamento di venerdì (il tecnico reggino ha parlato per quasi mezz’ora alla squadra), cercano di scrollarsi di dosso una pressione che li attanaglia ormai da diverso tempo, dovuta alle tante sconfitte di misura che stanno contrassegnando questa prima parte di stagione in B Nazionale. Ferrara poche volte si è dimostrata inferiore alle avversarie, ma troppo spesso le è mancato qualcosa nei finali di gara per portarsi a casa punti importanti, che le avrebbero consentito di guardare con occhi diversi una classifica che, al momento, rimane comunque tranquilla. Sport.quotidiano.net

Serie B basketball. Adamant heads to Faenza to redeem himself. A step up is needed from everyone. - Today is a double test, given the caliber of our opponents. sport.quotidiano.net