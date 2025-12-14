Basket serie A2 | Sebastiani Rieti-Bi Emme Service Libertas Livorno in diretta
La Bi.Emme Service Libertas Livorno affronta la trasferta a Rieti per la partita di Serie A2 contro il Sebastiani Rieti, in programma domenica 14 dicembre alle 18 al PalaSojourner. Dopo la sconfitta casalinga contro la Fortitudo Bologna, la squadra cerca il riscatto in una gara importante per la classifica.
A2 - La Sebastiani al PalaSojourner ospita Livorno. Ciani: “Invertire il trend” - La Sebastiani Rieti torna in campo davanti al proprio pubblico per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. pianetabasket.com
