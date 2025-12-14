Basket serie A2 | Sebastiani Rieti-Bi Emme Service Libertas Livorno in diretta

La Bi.Emme Service Libertas Livorno affronta la trasferta a Rieti per la partita di Serie A2 contro il Sebastiani Rieti, in programma domenica 14 dicembre alle 18 al PalaSojourner. Dopo la sconfitta casalinga contro la Fortitudo Bologna, la squadra cerca il riscatto in una gara importante per la classifica.

Dopo il ko in casa della Fortitudo Bologna seconda trasferta consecutiva per la Bi.Emme Service Libertas Livorno che sarà di scena oggi domenica 14 dicembre alle 18 sul parquet del PalaSojourner di Rieti. Pronta per sfidare la Real Sebastiani di coach Franco Ciani. I padroni di casa hanno.

