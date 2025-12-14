Basket serie A2 | Sebastiani Rieti-Bi Emme Service Libertas Livorno 64-75 | dominio amaranto al PalaSojourner

Nel match di Serie A2, la Libertas Livorno si impone con autorità sul campo di Rieti, vincendo 75-64 al PalaSojourner. La squadra di coach Diana mostra un dominio evidente, indirizzando subito la partita verso la propria direzione e mantenendo il controllo fino al fischio finale. Un successo che evidenzia la solidità e la determinazione degli amaranto in questa sfida.

