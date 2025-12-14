Basket femminile la Geas supera in trasferta Campobasso nel posticipo di Serie A1

Nel posticipo domenicale dell’undicesimo turno della Serie A1 femminile 2025-2026, la Geas ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro Campobasso. La partita ha messo in evidenza le prestazioni delle squadre in un momento cruciale della stagione, contribuendo a definire la classifica e a mantenere alta la competitività del campionato.

Si è concluso con il posticipo della domenica l'undicesimo turno della Serie A1 basket femminile 2025-2026. A Campobasso, la Geas Sesto San Giovanni è riuscita a superare La Molisana Magnolia al termine di un match terminato 55-60. Dopo un primo tempo in parità, le lombarde hanno dato l'accelerata decisiva nella ripresa, tenendo nel finale ai tentativi di rimonta molisani. Top scorer del match Sara Madera con 14 punti. Parte fortissimo la Geas che piazza in apertura un parziale di 2-11, grazie soprattutto a Beatrice Attura. Sotto di 9, le molisane si scuotono con Madera e Simon ma è la tripla di Kacerik a dare il +7 alle ospiti.

