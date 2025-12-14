Basket | al Forum Brooks trascina ancora l’Olimpia Milano Bologna perde partita e primato in Serie A

La vittoria di questa sera dell’Olimpia Milano sulla Virtus Bologna ha importanti conseguenze in Serie A: i milanesi risalgono al sesto posto con un record di 6-4, mentre Bologna perde il primato, ora detenuto dalla Brescia. Il match, concluso 71-66 al Forum, ha evidenziato ancora una volta il ruolo decisivo di Brooks per i biancorossi.

Di effetti la vittoria di stasera dell’Olimpia Milano sulla Virtus Bologna ne ha parecchi. Il 71-66 che matura a favore dell’EA7 Emporio Armani all’Unipol Forum riporta gli uomini di Poeta su un miglior record in campionato (6-4, 12 punti, 6° posto) e, di contro, toglie all’Olidata la leadership della Serie A, che ora appartiene alla sola Brescia. Armoni Brooks colpisce ancora con 20 punti e tanta energia, ma anche Zach LeDay e Josh Nebo si fanno sentire a 14. Dall’altra parte 13 di Luca Vildoza e 12 di Alen Smailagic. Da rimarcare il fatto che l’Olimpia riesce a prevalere nonostante tante, tantissime assenze. Oasport.it

