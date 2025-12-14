Bartesaghi strepitoso ma la sua doppietta non basta al Milan | 2-2 col Sassuolo al Meazza frenata in vetta
Il Milan rallenta la corsa in vetta con un pareggio 2-2 contro il Sassuolo al Meazza. Nonostante una doppietta di Bartesaghi, i rossoneri non riescono a portare a casa l'intera posta in palio, grazie alle reti di Koné e Laurienté per gli ospiti. Un risultato che complica la loro corsa in classifica.
Il Milan ha pareggiato 2-2 al Meazza contro il Sassuolo: doppietta di Bartesaghi per i rossoneri, reti di Koné e Laurienté per gli ospiti. La squadra di Allegri frena in vetta, allungando di un solo punto sul Napoli secondo, che deve ancora giocare contro l'Udinese. Fanpage.it
