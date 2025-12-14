Bartesaghi show | doppietta in Milan-Sassuolo il talento di Annone Brianza entra nella storia

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Bartesaghi, giovane talento di Annone Brianza, entra nella storia del Milan con una doppietta decisiva contro il Sassuolo. Il difensore, al suo debutto in Serie A, ha segnato i suoi primi due gol contribuendo alla rimonta dei rossoneri, regalando un pomeriggio indimenticabile e segnando un importante traguardo personale.

bartesaghi show doppietta in milan sassuolo il talento di annone brianza entra nella storia

© Leccotoday.it - Bartesaghi show: doppietta in Milan-Sassuolo, il talento di Annone Brianza entra nella storia

Mezzogiorno da sogno per Davide Bartesaghi. Il giovane difensore di Annone Brianza ha firmato una clamorosa doppietta nel match Milan-Sassuolo, realizzando non solo il suo primo gol in Serie A ma addirittura i primi due, guidando i rossoneri alla rimonta per 2-1 in una partita carica di emozioni. Leccotoday.it

Milan - Sassuolo video goal doppietta di Bartesaghi. #shortvideo #shorts #Bartesaghi

Video Milan - Sassuolo video goal doppietta di Bartesaghi. #shortvideo #shorts #Bartesaghi

bartesaghi show doppietta milanBartesaghi show: doppietta in Milan-Sassuolo, il talento di Annone Brianza entra nella storia - Il giovane difensore di Annone Brianza ha firmato una clamorosa doppietta nel match Milan- leccotoday.it

bartesaghi show doppietta milanMilan, la doppietta di Bartesaghi non basta: pareggio contro il Sassuolo - Davide Bartesaghi, autore di una doppietta, non basta: il Milan pareggia contro il Sassuolo dopo essere andato in vantaggio ... gianlucadimarzio.com