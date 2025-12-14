Bartesaghi show | doppietta in Milan-Sassuolo il talento di Annone Brianza entra nella storia
Davide Bartesaghi, giovane talento di Annone Brianza, entra nella storia del Milan con una doppietta decisiva contro il Sassuolo. Il difensore, al suo debutto in Serie A, ha segnato i suoi primi due gol contribuendo alla rimonta dei rossoneri, regalando un pomeriggio indimenticabile e segnando un importante traguardo personale.
Mezzogiorno da sogno per Davide Bartesaghi. Il giovane difensore di Annone Brianza ha firmato una clamorosa doppietta nel match Milan-Sassuolo, realizzando non solo il suo primo gol in Serie A ma addirittura i primi due, guidando i rossoneri alla rimonta per 2-1 in una partita carica di emozioni. Leccotoday.it
Milan - Sassuolo video goal doppietta di Bartesaghi. #shortvideo #shorts #Bartesaghi
Bartesaghi show: doppietta in Milan-Sassuolo, il talento di Annone Brianza entra nella storia - Il giovane difensore di Annone Brianza ha firmato una clamorosa doppietta nel match Milan- leccotoday.it
Milan, la doppietta di Bartesaghi non basta: pareggio contro il Sassuolo - Davide Bartesaghi, autore di una doppietta, non basta: il Milan pareggia contro il Sassuolo dopo essere andato in vantaggio ... gianlucadimarzio.com
Bartesaghi show e doppietta A processo la difesa dell'AC Milan Può tradire anche Rabiot Le pagelle di #MilanSassuolo - facebook.com facebook
Bartesaghi show e doppietta A processo la difesa Può tradire anche Rabiot Le pagelle di #MilanSassuolo x.com