Barbieri come Cancelo ed Hakimi | il diamante della Cremonese che ha stregato la Serie A

Un talento emergente sulla fascia, paragonato a campioni come Cancelo e Hakimi, ha conquistato la Serie A con la sua grinta e intelligenza tattica. Giocatore della Cremonese, si distingue per la spavalderia e la capacità di leggere il gioco, attirando l’attenzione di tifosi e scout. Un diamante in ascesa destinato a lasciare il segno nel calcio italiano.

Un giovane che corre sulla fascia con la spavalderia giusta, che sceglie il tempo meglio del rumore, che ascolta il pallone come si ascolta una voce amica: per la tifoseria grigiorossa è già una promessa, per gli scout una scheda da tenere in cima al mucchio. (Ansa Foto) – SerieAnews Allo Zini succede spesso che l’azione parta lì, sul lato destro. Un controllo pulito, un primo passo deciso, poi la palla che viaggia. È il terreno di Barbieri, il ragazzo che la Cremonese sta modellando con pazienza e idee chiare. Serieanews.com Barbieri, il gioiello della Cremonese che giocava con Soulé, si ispira a Cancelo e Hakimi - La Cremonese di Davide Nicola quest’anno può far affidamento su tanti calciatori esperti come Jamie Vardy, ma anche su giovani italiani interessanti. msn.com

