Barbara D' Urso Andrea Delogu Francesca Fialdini Fabio Fognini Filippo Magnini passano il turno A loro si aggiungerà uno tra Martina Colombari Paolo Belli e Rosa Chemical 

Sabato prossimo si svolgerà la finale di Ballando con le stelle 2025, con una fase di spareggio che deciderà l’ultimo concorrente qualificato. Tra i protagonisti già passati il turno ci sono Barbara D'Urso, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini. A loro si aggiungerà uno tra Martina Colombari, Paolo Belli e Rosa Chemical.

Sabato prossimo andrà in onda la finale di Ballando con le stelle 2025 che si aprirà con uno spareggio. Dopo dodici puntate il gruppo dei finalisti non è ancora completo. Sembra impossibile, eppure è così. Il penultimo atto del varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, infatti, ha tenuto di fronte alla tv gli spettatori fino a notte fonda. Otto le coppie scese in pista per conquistare il pass per la finale del 20 dicembre. A giudicare le performance, la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni, che non hanno risparmiato complimenti, ma anche qualche voto discutibile.

Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca TANGO PAZZESCO, BRAVISSIMI! Che voto date? Io DIECIII - facebook.com facebook

