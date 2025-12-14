Bancomat premi subito questo pulsante dopo aver prelevato | ti salva dalle truffe

Dopo aver prelevato contanti dal bancomat, premere immediatamente un pulsante può proteggerti dalle truffe. Questa semplice azione rappresenta una misura di sicurezza efficace contro le frodi, sempre più frequenti anche nel mondo dei pagamenti digitali. Scopri come questa piccola abitudine può aiutarti a salvaguardare i tuoi soldi durante le operazioni di prelievo.

Nonostante l’avanzata dei pagamenti digitali, il prelievo di contante tramite gli sportelli automatici rimane una pratica molto diffusa. In questo contesto, un gesto semplice ma cruciale al Bancomat può fare la differenza nella tutela della sicurezza finanziaria personale. Dal 1° luglio 2025, il sistema di pagamento italiano BANCOMAT ha subito una significativa riorganizzazione, unificando sotto un unico marchio servizi precedentemente distinti come PagoBANCOMAT, Bancomat Pay e Bancomat. Tuttavia, permane la necessità di disporre di contante, rendendo indispensabile adottare comportamenti prudenti al momento del prelievo. Lopinionista.it

