Ballesi e Cresti rinunciano | Neanche una parola dal Comune

Paola Ballesi e Roberto Cresti hanno deciso di rinunciare al ruolo di relatori al festival

I professori Paola Ballesi e Roberto Cresti hanno rinunciato all’incarico di relatori al festival " Letture Maceratesi - Rassegna esplicita ". "Siamo stati contattati in qualità di studiosi del futurismo marchigiano da un’associazione legittimata dal Comune di Macerata a dar vita a un festival inserito nel programma natalizio della nostra città – spiegano i due docenti –. E in tale veste abbiamo accettato di intervenire mettendo a tema l’avanguardia maceratese del "Gruppo Boccioni" formato da giovani artisti di raro talento, da Bruno Tano a Sante Monachesi, da Umberto Peschi a Wladimiro Tulli, solo per citarne alcuni. Ilrestodelcarlino.it

