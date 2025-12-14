Ballardini | Il calcio è un mondo finto pieno di gente ipocrita e superficiale

Davide Ballardini, noto come “Mr Salvezza”, offre un ritratto sincero e critico del mondo del calcio, definendolo un ambiente falso, ipocrita e superficiale. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per approfondire la sua visione e il suo profilo, rivelando aspetti nascosti e riflessioni personali su uno sport spesso idealizzato.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Davide Ballardini, “Mr Salvezza ” che descrive alla perfezione il personaggio. Quando le cose non vanno i presidenti lo chiamano per risolvere la situazione: «Ho sempre preso squadre in situazioni disperate,  facendo un grande lavoro. Non lo dico io, basta informarsi e guardare i numeri».  In quindici anni di Serie A, però, non ha mai finito una stagione. Quando ha iniziato è stato sempre esonerato in fretta, magari dopo un paio di sconfitte o un litigio troppo acceso, per poi essere richiamato a raddrizzare la nave in mezzo alla tempesta: «Il calcio è un mondo finto, pieno di gente ipocrita e superficiale». Ilnapolista.it

