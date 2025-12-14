Ballando D’Urso | Sono state scritte cose false non mi ritiro E Lucarelli punge

Barbara D'Urso conferma la sua partecipazione a Ballando con le stelle, smentendo voci di un possibile ritiro e chiarendo di aver scritto cose false. Nonostante le polemiche, la conduttrice si prepara a raggiungere la finale del talent, dimostrando la sua determinazione e sicurezza nel proseguire il percorso televisivo.

(Adnkronos) – Barbara D'Urso non molla. La conduttrice spazza via ogni dubbio e 'prenota' il suo posto nella finale di Ballando con le stelle. Durante la semifinale di stasera, D'Urso ha spazzato via ogni voce sul suo possibile ritiro dal dance show di Rai 1, in seguito a diversi infortuni ricavati nelle scorse settimane: "Sono . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

"Notte terrificante, sto malissimo" Cosa sta succedendo a Barbara D'Urso poco prima della finale di Ballando con le stelle - facebook.com facebook

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso in ospedale dopo la caduta: le condizioni della conduttrice x.com