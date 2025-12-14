Ballando con le stelle | una semifinale infuocata

La semifinale di Ballando con le stelle ha regalato momenti intensi e pieni di tensione, tra scontri, emozioni e decisioni sorprendenti. Un appuntamento che ha conquistato il pubblico con spettacoli coinvolgenti e colpi di scena, mantenendo alta l'attenzione fino all'ultimo, in un clima di passione e competizione.

Nella semifinale di Ballando con le stelle non sono mancati scontri, passioni, ingiustizie e scelte discutibili. I nomi dei primi finalisti sono: Barbara d'Urso, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini e Fabio Fognini. Ildifforme.it Ballando con le Stelle, pagelle della semifinale: D'Urso on fire (8), Belli non è venuto per il gossip (4) - Una semifinale senza eliminati: è quello che succede a Ballando con le Stelle, dove il tempo non basta mai per gli spareggi. movieplayer.it

Ballando con le stelle, i finalisti: lo spareggio e gli esclusi, ecco chi può ancora sperare - Sabato 20 dicembre 2025, in prima serata su Raiuno, va in onda la finale dell’edizione che celebra i vent’anni del ... ilgazzettino.it

Ballando con le stelle - La classifica di ieri sera

C'è solo un nome da votare stasera. The best is: FABIO FOGNINI Ballando con le Stelle #Semifinale

