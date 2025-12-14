Ballando con le Stelle semifinale del 13 dicembre 2025 | la classifica e i finalisti

La semifinale di Ballando con le Stelle del 13 dicembre 2025, trasmessa su Rai Uno, ha rappresentato un passo cruciale nella competizione, suscitando grande interesse e discussioni tra il pubblico. In questa fase, i concorrenti si sono sfidati intensamente per conquistare il posto in finale, determinando la classifica e i finalisti di questa edizione.

La semifinale di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 13 dicembre 2025 su Rai Uno ha segnato uno dei momenti più delicati e discussi di questa ventesima edizione. Una puntata carica di tensione, aspettative e verdetti importanti, che ha definito la griglia dei finalisti e acceso il dibattito tra pubblico, giuria e social. Al termine di tutte le esibizioni delle coppie in gara, il dance show guidato da Milly Carlucci è entrato nella sua fase decisiva. La dodicesima puntata non ha soltanto premiato il talento tecnico, ma ha messo in evidenza equilibri fragili, strategie di voto e scelte che accompagneranno il pubblico fino alla finale di sabato 20 dicembre. Urbanpost.it

