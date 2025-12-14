Ballando con le stelle scandalo in diretta | Non si sono presentate! Cosa è successo
Durante la semifinale di Ballando con le Stelle 2025, trasmessa sabato 13 dicembre, si è verificato un episodio inaspettato: due concorrenti molto conosciuti non si sono presentati in diretta, suscitando grande sorpresa tra il pubblico e i telespettatori.
La semifinale di Ballando con le stelle 2025, andata in onda sabato 13 dicembre, è stata segnata dall’assenza di due volti noti del programma. Nancy Brilli e Marcella Bella hanno deciso di non partecipare alla puntata che precede la finalissima, lasciando il palco e il pubblico a riflettere su quella che appare come una protesta silenziosa dopo la loro eliminazione. Le telecamere hanno mostrato chiaramente come, tra i concorrenti eliminati seduti ai margini della pista da ballo, fossero presenti solo Beppe Convertini ed Emma Coriandoli. Brilli e Bella, invece, hanno preferito non prendere parte alla puntata, sottolineando così il loro disappunto per l’esito delle votazioni della settimana precedente. Thesocialpost.it
