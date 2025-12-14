Ballando con le Stelle pagelle 13 dicembre | protesta tra gli eliminati 7 Chi sono i finalisti

La semifinale di Ballando con le Stelle 2025 si è svolta sabato 13 dicembre, con momenti di grande spettacolo e tensione. Tra proteste degli eliminati e emozionanti performance, il programma si prepara a definire i finalisti di questa edizione. Ecco le pagelle e le novità di un appuntamento che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico.

Penultimo appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. Sabato 13 dicembre va in onda la semifinale del dancing show più chiacchierato e discusso del piccolo schermo. Tra i protagonisti della serata Fabio Fognini, Barbara D’Urso e Martina Colombari. Ma fanno discutere anche Nancy Brilli e Marcella Bella con le loro pesanti assenze. Guillermo Mariotto, semplicemente imbarazzante. Inclassificabile. Edizione dopo edizione continuiamo a non capire la scelta di avere Guillermo Mariotto in giuria a Ballando con le Stelle. Uno dei giudici più bislacchi della storia della tv tra gaffe, battute imbarazzanti e tanta, troppa, approssimazione. Dilei.it Ballando con le stelle, le pagelle live della seconda semifinale: D’Urso e Delogu direttamente in finale - Questa sera, sabato 13 dicembre alle ore 21:25, in onda su Rai1 va in onda la seconda semifinale di Ballando con le stelle. msn.com

Chi sono i finalisti di Ballando con le Stelle 2025: eliminati di sabato 13 dicembre - Ballando con le Stelle 2025 è quasi arrivato all’atto conclusivo: sabato 20 dicembre andrà in onda in Prima serata su Raiuno la finale dell’edizione dei vent’anni del talent s ... quotidiano.net

Su le palette Quanto dareste a @rosachemical e @ericamartinelli ? #ballandoconlestelle - facebook.com facebook

C'è solo un nome da votare stasera. The best is: FABIO FOGNINI Ballando con le Stelle #Semifinale @fabiofogna x.com

