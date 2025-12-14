BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI PROCLAMA I FINALISTI DEL MITICO SHOW
Sabato 13 dicembre, su Rai1 alle 21.30, si svolge la serata finale di “Ballando con le Stelle”. Milly Carlucci, affiancata da Massimiliano Rosolino, annuncerà i finalisti del celebre talent show, scelti attraverso il voto social, per decretare il vincitore di questa edizione.
Serata decisiva per “ Ballando con le Stelle ”, in onda sabato 13 dicembre alle 21.30 su Rai1: Milly Carlucci, insieme a Massimiliano Rosolino svelerà al termine della puntata i nomi dei vip che grazie al voto social si contenderanno il gradino più alto di questa edizione. TRE BALLERINI PER UNA NOTTE Nella stessa serata si darà il via ufficiale alla raccolta fondi con l’accensione del Contatore, con cui Rai sostiene la Fondazione Telethon per la 36ª edizione della maratona tv dedicata alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Per questo, lo spazio del “Ballerino per una notte”, accoglierà Luca Cordero di Montezemolo che darà ufficialmente il via al Contatore Telethon. Bubinoblog
