Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Scopri come e dove guardare la replica dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 27 settembre. Un’occasione per rivedere le performance più emozionanti e i momenti salienti di questa nuova stagione del celebre talent di danza.

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tutto.tv Perché Nancy Brilli non c’è a Ballando con le stelle? Replica al veleno su scandalo bot/ “Chiudo argomento” - Replica al veleno su scandalo bot: "Sull' argomento è tutto qui" ... ilsussidiario.net

Ballando con le Stelle: finalmente svelati i concorrenti che hanno chiesto le lastre a Francesca Fialdini! - Intanto, ogni settimana su RaiPlay viene pubblicata la puntata di Ballando Segreto e Francesca Fialdini, che si è dovuta ritirare per un infortunio, ha svelato un retroscena. ilvicolodellenews.it

Ballando con le stelle, Marcella Bella stupisce: «Chiquito mi chiama fi*a d'India»

