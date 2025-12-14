Ballando con le stelle è caos in giuria | volano offese? Lite in diretta

La semifinale di Ballando con le stelle del 13 dicembre è stata teatro di tensioni tra i giudici, con scontri e commenti accesi. Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli sono state protagoniste di un confronto intenso in diretta, generando una vivace polemica e alimentando il caos in giuria.

La semifinale di Ballando con le stelle di sabato 13 dicembre ha acceso una vivace polemica tra i giudici, con Carolyn Smith protagonista di un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato dopo l’esibizione di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, che non ha convinto pienamente la giuria. Lucarelli ha commentato: “Non hai sbagliato nulla, ma il risultato è sciapo, non ci hai dato nulla di più di quello che avevamo visto fino ad oggi”. A quel punto, Smith, storica capitana della giuria, è intervenuta con decisione per difendere Belli. “Voi vi siete accaniti contro Paolo, lui ha fatto una scelta, ha scelto di portare se stesso sul palco e a voi non va bene. Thesocialpost.it

